В Самарской области бывший бухгалтер-кассир осуждена за присвоение денег из кассы организации

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Собранные следственным отделом Кинеля доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему бухгалтеру-кассиру ООО «Роспромстрой».

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что женщина совершала хищение денег из кассы организации суммами от 3 до 70 тысяч рублей и распоряжалась ими по своему усмотрению, в том числе в целях погашения задолженностей по микрозаймам и кредитам. Предприятию был нанес вред в размере более 556 тысяч рублей, недостача была выявлена в ходе внутренней бухгалтерской проверки.

Судом женщина признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При назначении наказания суд учел признание осужденной вины, а также частичную компенсацию вреда, причиненного организации-работодателю, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО