В Самаре пресечена деятельность преступной группы, направленная на незаконный сбыт наркотиков

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Следственным отделом по Кировскому району города Самара завершено расследование уголовного дела в отношении шести лиц.

По версии следствия, обвиняемые, объединившиеся в преступную группу, разработали схему бесконтактного сбыта наркотиков путем организации «тайников-закладок», а также последующей их реализации посредством одного из мессенджеров.

"Обвиняемые посредством сети «Интеренет» получали информацию о местонахождении тайников с партиями наркотических веществ, так же сведения об их количестве и инструкции по последующим фасовке и упаковке, после чего последний выступал в роли сбытчика запрещенных веществ посредством «тайниковых закладок»", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В декабре 2021 года обвиняемые получили информацию о местонахождении более 30 свертков наркотических средств общей массой более 129 грамм, которые впоследствии изъяли и хранили по месту жительства одного из участников организованной группы с целью организации 17 тайников в различных частях Самары.

Преступная деятельность обвиняемых, направленная на сбыт запрещенных веществ, была пресечена сотрудниками ГУ МВД СО в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО