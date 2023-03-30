В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства 28 лет назад

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Сотрудниками следственного отдела по Красноглинскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя региона, обвиняемого по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего", "Похищение человека", "Грабеж", "Угон транспортного средства".

"По версии следствия, в марте 1995 года обвиняемый совместно со своим знакомым, находясь на территории поселка Мехзавод Красноглинского района Самарской области, остановили транспортное средство под управлением местного жителя, предложив последнему за денежное вознаграждение подвезти их до дома, на что получили согласие. По пути следования мужчины под вымышленным предлогом попросили водителя остановиться. Далее, действуя согласно заранее распределенным ролям, обвиняемый совместно со знакомым вернулись в салон транспортного средства, заняв заднее пассажирское место со стороны водителя, после чего стал душить водителя. Подавив сопротивление потерпевшего, мужчину поместили в багажник транспортного средства и перевезли в безлюдное место, где нанесли множественные удары в область расположения жизненно важных органов. После совершения указанных действий мужчины присвоили личные вещи потерпевшего и скрылись с места преступления на автомобиле, принадлежащем последнему. В последствие транспортное средство было оставлено во дворе одного из жилых домов, расположенных в Кировском районе города Самара", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым ввиду отсутствия технической возможности проведения ряда экспертных исследований, позволивших восстановить объективную картину произошедшего. Благодаря работе следователей-криминалистов следственного управления, а также применению современных образцов криминалистической техники удалось установить соответствие микроволокон, изъятых с элементов одежды потерпевшего, образцам, взятым с одежды обвиняемого. Кроме того, значительную роль в раскрытии данного преступления сыграло проведение психофизиологического исследования в отношении обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО