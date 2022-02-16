В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении врача, оформлявшего COVID-сертификаты за взятки

Советским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении врача общей практики, подозреваемой в совершении преступлений по статье "Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей".
Врач «Самарской медико-санитарной части № 2» получала в качестве взятки деньги за внесение заведомо ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации против новой короновирусной инфекции.
В настоящее время следствием выявлено 3 таких эпизода.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СУ СКР СО