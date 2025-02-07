В Самаре предъявлено обвинение внучке бывшего мэра города в двойном убийстве

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Следователем отдела по расследованию особо важных дел Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступленияпо статье "Убийство двух лиц", ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города", - сообщили в пресс-служба СУ СКР СО.



В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения, продолжаются осмотры и допросы свидетелей, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась.

Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО