В Самаре представитель ТСЖ осужден за упавшую на подростка глыбу наледи с крыши дома

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Собранные Советским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора представителю правления Товарищества собственников жилья.

Установлено, что в марте 2022 года осужденный не принял мер к очистке крыши дома, расположенного по улице Часовой в Октябрьском районе города Самары, от снега, сосулек и наледи, в результате чего, 26 марта 2022 года произошло падение наледи и снега с крыши дома на проходящего подростка, 2012 года рождения, что привело к получению им телесных повреждений в виде закрытого перелома диафиза левой бедренной кости, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Фото: СУ СКР СО