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В Самаре по горячим следам раскрыто убийство женщины, тело которой было обнаружено на ул. 22-го Партсъезда

2 ноября 2022 17:24
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Подозреваемый задержан начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области и водителем – сотрудником.

Подозреваемый задержан начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области и водителем – сотрудником.

2 ноября, утром, в дежурную часть ГУ МВД СО поступила информация о том, что у одного из домов по ул. 22-го Партсъезда в Самаре обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехал начальник ГУ МВД СО генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, следственно-оперативная группа с участием следователей и криминалистов СУ СКР СО.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники уголовного розыска установили и опросили очевидцев, которые указали ориентировочное цифровое значение госномера автомобиля и его марку, на котором возможно скрылся подозреваемый.

В течение непродолжительного времени данный автомобиль, застрявший в грязи, без водителя, был обнаружен сотрудниками полиции у одного из домов в Самаре. 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий поступила информация о том, где может находиться подозреваемый. Первым по указанному адресу прибыл начальник УУР ГУ МВД СО полковник полиции Павел Жилюнов, который обратил внимание на уходящего во дворы домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полковник полиции Павел Жилюнов и водитель – сотрудник задержали подозреваемого - ранее судимого мужчину 1989 года рождения и доставили его в отдел полиции.  

Возбуждено уголовное дело.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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