В Самаре осужден злостный нарушитель ПДД

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Во время несения службы на Заводском шоссе сотрудники ДПС Самары остановили иномарку. За рулем находился местный житель 1986 года рождения, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

В ходе оформления административного материала, выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда Волжский районный суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал, сев за руль автомобиля, принадлежащего его бывшей супруге. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Возбужденное в отношении задержанного уголовное дело было расследовано и направлено в суд.

Советский районный суд Самары доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселения. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО