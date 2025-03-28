В Самаре оглашен вердикт присяжных мужчине, совершившему убийство девушки в ходе разбойного нападения

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Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны достаточными для вынесения присяжными вердикта о виновности жителю соседнего субъекта в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По версии следствия, в 2023 году фигурант нашел в сети Интернет объявление девушки, которая продавала автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200». Введя продавца в заблуждение относительно приобретения автомобиля, мужчина приехал из соседнего субъекта в Самару и прибыл на встречу с продавцом. После чего, он сел к ней в автомобиль, а когда девушка начала движение, нанес ей имеющимся при себе ножом не менее трех колюще-режущих ударов в область шеи и туловища, после чего вытолкнул ее из машины на дорогу, а сам скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась на месте преступления. В этот же день похищенный автомобиль был обнаружен недалеко от места преступления.

Скрывшегося злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области на территории Республики Татарстан.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.