В Самаре бывший полицейский пойдет под суд за взяточничество

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Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Мелкое взяточничество".

Обвиняемый, являвшийся начальником отдела по вопросам миграции отдела полиции, дважды получал деньги в общей сумме 15 тысяч рублей "за оказание содействия в регистрации по месту жительства матери одного из обратившихся, а также сокращение срока выдачи паспорта ранее незнакомой ему местной жительнице".

Кроме того, он получил от мужчины в качестве взятки 10 тысяч рублей и алкогольный напиток за сокращение сроков получения документа, удостоверяющего личность, а также регистрацию по месту жительства.

"После получения незаконного вознаграждения, обвиняемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО