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В Новокуйбышевске мужчина осужден за кражу велосипеда из подъезда

30 января 2023 16:07
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В зале суда осужденного взяли под стражу.

Весной 2022 года в ОМВД Новокуйбышевска обратился за помощью местный житель, который  сообщил,  что из подъезда дома по пр. Победы был похищен принадлежавший ему велосипед. Сумма причиненного ущерба заявитель оценил в 15000  рублей.

В ходе опроса собственник транспортного средства предоставил полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщил, что на переднем колесе велосипеда был установлен замок.

Прибыв по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия. При проведении поквартирного обхода один из жителей дома сообщил, что примерно пару часов назад видел незнакомого мужчину, который выходил из подъезда с велосипедом в руках. Внимательный сосед предоставил полицейским подробное описание предполагаемого злоумышленника, в котором оперативники узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления подучетного 1982 года рождения. Злоумышленник был задержан полицейскими по месту жительства.

Он признался в ераже и пояснил, что продал похищенный велосипед случайному прохожему за 4000 рублей, вырученные деньги потратил на продукты и алкоголь.

По данным полицейских тремя месяцами ранее мужчина уже был осужден за кражу сотового телефона и денежных средств с банковской карты. Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Новокуйбышевский городской суд. учитывая неотбытую часть наказания за ранее вынесенный приговор, приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года 2 месяца в колонии строгого режима. В зале суд осужденного взяли под стражу. Также суд удовлетворил  гражданский иск потерпевшему на сумму, равной причиненному ущербу. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   pxhere.com

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