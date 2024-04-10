В Новокуйбышевске индивидуальный предприниматель перед судом ответит за мошенничество

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Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, являющейся индивидуальным предпринимателем, обвиняемой по статье "Мошенничество при получении выплат".

В 2021 году с обвиняемой было заключено соглашение в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» о предоставлении субсидии из областного бюджета на 500 тысяч рублей на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, для ремонта нежилого помещения, монтажа оборудования и строительства стационарного бассейна, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Однако индивидуальный предприниматель, получив указанные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не связанные с реализацией указанного проекта.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО