В Красноярском районе мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, предстанет перед судом

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Красноярским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

"В период с 5 на 6 апреля 2022 года, обвиняемый, находясь в доме у своего знакомого, в ходе ссоры нанес ему удар металлическим предметом по голове, а затем совершил действия, направленные на удушение потерпевшего. Мужчина потерял сознание. Обвиняемый, решив, что его оппонент умер, покинул место совершения преступления. Через некоторое время потерпевший, придя в сознание, обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь", - сообщает СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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