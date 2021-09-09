В Красноглинском районе мужчина оскорбил судью в ходе судебного заседания

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Следственным отделом по Красноглинскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи".

"Мужчина, участвуя в судебном заседании в качестве подсудимого по уголовному делу, выказал неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи путем высказывания в адрес последней оскорбительной, нецензурной бранью в присутствии третьих лиц. В судебном заседании рассматривалось уголовное дело по обвинению данного мужчины в разбое", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО