В Чапаевске двое несовершеннолетних беспричинно избили 16-летнего подростка

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По версии следствия, в 2024 году в гаражном массиве Чапаевска двое несовершеннолетних беспричинно нанесли множественные удары руками и ногами 16-летнему подростку, в результате чего потерпевшему потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба СУСКР СО.

Следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

В настоящее время все участники конфликта установлены и допрошены в качестве подозреваемых, с ними проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Фото: СУ СКР СО