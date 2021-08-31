В Богатовском районе лже-тракторист обвиняется в мошенничестве при получении выплат

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Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере".

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Борского района Самарской области.

В 2015 году подозреваемый для получения мер поддержки, предусмотренных федеральной программой по развитию сельских территорий, предоставил в администрацию Борского района фиктивный трудовой договор и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения об осуществлении им трудовой деятельности в качестве тракториста в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. На основании указанных документов мужчина получил денежные средства в размере более 1 миллиона 680 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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