Тольяттинскому повару на год ограничили свободу за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

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Он признан виновным по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Со 2 по 5 июня 2022 года произошло массовое отравление людей, употреблявших в пищу готовую еду, заказанную в кафе Тольятти. За медицинской помощью обратились 93 человека, из них 48 были госпитализированы, в том числе 17 несовершеннолетних, а 45 граждан проходили лечение амбулаторно.

Установлено, что в июне 2022 года старший повар кафе допустил изготовление пищи в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Непосредственно под его руководством сотрудники кафе, не прошедшие в полном объеме медицинский осмотр, изготовили и хранили роллы из ингредиентов, не имеющих данных о времени изготовления.



Впоследствии выяснилось, что в курином филе, которое использовалось для приготовления продукции, были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, которые привели к заболеванию клиентов предприятия сальмонелезной инфекцией.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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