Табун лошадей не дали незаконно вывезти в Казахстан таможенники

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Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пункте пропуска Орск пресекли попытку незаконного вывоза в Республику Казахстан 20 голов лошадей.

У перевозчика отсутствовали ветеринарные сертификаты и документы на перевозку животных. Нарушитель и груз были переданы должностным лицам Управления Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия решения.

Перевозчик был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки). Все задержанные животные были возвращены в Республику Башкортостан, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба ФТС России