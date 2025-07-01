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Судебные приставы Самары взыскали с мужчины, нанесшего смертельные травмы любовнику супруги, компенсацию морального вреда 

1 июля 2025 14:17
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Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа.

Судебные приставы Красноглинского района Самары взыскали с мужчины, нанесшего смертельные травмы любовнику супруги, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа. Мужчина преисполнился гневом и направился к квартире любовника жены. На почве усилившейся ревности он нанес своему оппоненту несколько ударов по голове. В результате полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил самарца к исправительным работам, а также обязал его выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Судебный пристав Красноглинского района возбудил исполнительное производство. В ходе исполнительных действий сотрудник ведомства обратил взыскание на доходы должника и арестовал его банковские счета. Кроме того, судебный пристав вынес постановление о взыскании с мужчины исполнительского сбора.

Примененный комплекс мер мотивировал мужчину погасить задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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