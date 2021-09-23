Суд продлил арест сыну экс- губернатора Самарской области  Алексею Меркушкину

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Ленинский районный суд Саранска продлил на три месяца срок содержания под стражей сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшего заместителя председателя мордовского правительства Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки в размере 7 миллионов рублей и в хищении в особо крупном размере, сообщается на сайте суда, передает РИА Новости.

"Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого А. Меркушкина продлен по 28 декабря 2021 года включительно. Применение к обвиняемому более мягких мер пресечения суд посчитал невозможным", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, Меркушкин обвиняется в передаче 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, Меркушкин обвиняется в том, что в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.

Фото: РИА Новости / Юрий Глебов