Сотрудники кинельской ритуальной организации обвиняются в даче взятки

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Следственным отделом Кинеля завершено расследование трех уголовных дел в отношении сотрудников ритуальной организации, обвиняемых в даче взятки.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые, осуществляя деятельность в сфере похоронного бизнеса, неоднократно передавали денежные средства в качестве взяток директору муниципального учреждения за предоставление мест захоронения на городских кладбищах. Всего ими было передано не менее 1 миллиона 400 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предварительное расследование по уголовному делу в отношении директора муниципального предприятия, обвиняемого в получении взяток, продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО