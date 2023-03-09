Самарский врач-патологоанатом, обвиняемый в получении взяток за информацию об умерших, предстанет перед судом

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-патологоанатома, обвиняемого по статье "Получение взятки".

"В период с 2018 года по 2021 год обвиняемый на постоянной основе получал денежные средства в качестве взятки от граждан за предоставление информации о лицах умерших в больнице, их персональных данных и персональных данных их родственников; за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, по оказанию комплекса услуг связанных с подготовкой тел умерших к захоронению, которые умерли как в больнице, так и за её пределами; за организацию приема и хранения в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших. Всего были переданы денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей", - сообщает пресс=служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО