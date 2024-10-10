Самарец предстанет перед судом по обвинению в убийстве и краже чужого имущества

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям "Убийство" и "Кража".

24 августа 2023 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире по месту жительства своего знакомого. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник причинил множественные ножевые ранения своему оппоненту. Мужчина от полученных повреждений скончался, а обвиняемый, похитив банковскую карту потерпевшего, поджог квартиру и скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.