Самарчанка признана виновной в убийстве своей малолетней дочери

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Следствием и судом установлено, что 8 июня 2021 года осужденная в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире, расположенной в одном из жилых домов Октябрьского района Самары, совместно со своей дочерью 2018 года рождения. В связи с капризами последней, вызванными нежеланием просыпаться, женщина вывела ребенка на балкон квартиры. Далее осужденная, применяя физическую силу, перекинула ее за оконную раму. В результате указанных противоправных действий, девочка упала с высоты шестого этажа на бетонную дорожку, получив травмы несовместимые с жизнью.

Судом женщина признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО