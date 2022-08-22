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Самарчанка обвиняется в мошенничестве, совершенном под видом оказания риэлтерских услуг

22 августа 2022 15:17
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Под видом риэлтора женщина совершила ряд мошенничеств в отношении троих жителей Самары, завладев их деньгами в сумме около 4 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней жительницы региона, которая обвиняется в мошенничестве.

В 2018 году под видом риэлтора женщина совершила ряд мошенничеств в отношении троих жителей Самары, завладев их деньгами в сумме около 4 миллионов рублей.

Одному из потерпевших она обещала помощь в осуществлении сделки по приобретению жилплощади. После получения 980 000 рублей от продажи доли в двухкомнатной квартире обвиняемая, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшим, под надуманным предлогом оставила деньги у себя, и в дальнейшем их так и не вернула.

В другой раз, как установлено в ходе предварительного следствия, женщина предложила знакомой приобрести по заниженной цене квартиру в Октябрьском районе Самары, не предупредив подругу о том, что продавец владеет частью недвижимости, а совладельцем остальной доли являлась несовершеннолетняя. Доверяя знакомой, потерпевшая передала ей 2 450 000 рублей для приобретения жилплощади.

В третий раз обвиняемая обманным путем завладела еще 300 000 рублями, принадлежащими подруге.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшие не остались равнодушными к работе следователей и написали письмо в ГУ МВД России по Самарской области со словами благодарности:

«Выражаем слова признательности сотрудникам следственного управления за их профессионализм, принципиальность в принятии решений и неравнодушие к проблемам граждан», - отметили в своем письме благодарные авторы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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