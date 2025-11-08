Я нашел ошибку
На просьбы переставить автомобиль, находящиеся в нем мужчины не реагировали, вели себя агрессивно.
В Самаре припаркованный на автобусной остановке автомобиль перегородил путь автобусу с пассажирами
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору.
В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб один из водителей
Баня — это также медитация «по-русски», которая для наших соотечественников является средством восстановления, какого-то внутреннего обновления и перезагрузки. 
Психолог объяснила, чем полезна в зрелом возрасте для здоровья баня
Как сообщил Иван Носков, электроснабжение в Самаре восстановлено.
В двух районах Самары отключали электричество
Местные жители обращались в госорганы, так как россиянин часто шумел в ночное время, употреблял наркотики.
Россиянин был лишен права жить в собственной квартире после жалоб соседей
Отмечается, что аферисты обещают одобрить кредит с кабальными годовыми процентами почти всем, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей.
МВД: мошенники похищают деньги под предлогом оформления виртуальной кредитки
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акрон" обыграл московское "Динамо" -2:1
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +5, +7°С.
9 ноября в регионе без осадков, до +8°С
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Россиянин был лишен права жить в собственной квартире после жалоб соседей

8 ноября 2025 18:25
232
Местные жители обращались в госорганы, так как россиянин часто шумел в ночное время, употреблял наркотики.

В Татарстане мужчина нарушал покой соседей и был лишен права жить в собственной квартире. Об этом сообщает прокуратура региона, пишет "Газета.Ru".

Мужчина владел жильем в Казани, но из-за жалоб людей к нему нередко приходили полицейские. Местные жители обращались в госорганы, так как россиянин часто шумел в ночное время, употреблял наркотики.

Помимо этого, из квартиры доносился запах газа и звуки пьяных ссор. Также дебошир устраивал потопы.

«Администрацией района собственнику неоднократно было выдано письменное предупреждение о необходимости соблюдения прав соседей, однако на них собственник квартиры не реагировал», – сообщается в публикации.

Прокуратура провела проверку. После обращений через суд дебошира лишили права собственности на квартиру и выставили ее на продажу с торгов. Часть вырученных средств уйдет на оплату судебных расходов, остальные мужчине вернут.

 

Фото:  pxhere.com

