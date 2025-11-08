Россиянин был лишен права жить в собственной квартире после жалоб соседей

232

В Татарстане мужчина нарушал покой соседей и был лишен права жить в собственной квартире. Об этом сообщает прокуратура региона, пишет "Газета.Ru".

Мужчина владел жильем в Казани, но из-за жалоб людей к нему нередко приходили полицейские. Местные жители обращались в госорганы, так как россиянин часто шумел в ночное время, употреблял наркотики.

Помимо этого, из квартиры доносился запах газа и звуки пьяных ссор. Также дебошир устраивал потопы.

«Администрацией района собственнику неоднократно было выдано письменное предупреждение о необходимости соблюдения прав соседей, однако на них собственник квартиры не реагировал», – сообщается в публикации.

Прокуратура провела проверку. После обращений через суд дебошира лишили права собственности на квартиру и выставили ее на продажу с торгов. Часть вырученных средств уйдет на оплату судебных расходов, остальные мужчине вернут.

Фото: pxhere.com