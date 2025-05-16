Расследование уголовного дела об убийстве мэра и его супруги в Самаре: названы имена еще двух обвиняемых в убийстве

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Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию в совершении убийства двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору.

Метревели Светлана и Метревели Дмитрий, проживающие за пределам территории Российской Федерации, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно избрал для Дмитрия Метревели меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Светлана Метревели, находясь за пределами Российской Федерации, оказывала содействие в совершении убийства мэра и его супруги советами и указаниями, а ее племянник и внучка потерпевших, действуя согласованно по ранее достигнутой договоренности, в целях завладения имуществом потерпевших отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Согласно заключению психолого - психиатрической экспертизы внучка потерпевших признана вменяемой.

Расследование уголовного дела продолжается. Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области продолжаются процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО