Преподаватель по вождению частной автошколы Самары ответит перед судом за посредничество во взяточничестве

110

Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении мастера по обучению вождению одной из частных автошкол города, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

Мужчина получил от местного жителя 152 тысячи рублей за оказание содействия в получении водительских удостоверений четырьмя гражданами без фактического прохождения обучения и сдачи экзамена. После получения денег обвиняемый был задержан.

Уголовное дело будет в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщае пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО