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Полицейские СО напоминают любителям незаконной рыбалки о наказании за противоправные деяния

21 июня 2022 18:25
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Полицейские напоминают, что за незаконный вылов биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Полицейские напоминают, что за незаконный вылов биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной добычи биоресурсов.

Так, в начале июня в Сызранском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который с помощью сетей осуществлял вылов лещей на реке Уса в 400 метрах от села Усинское. Ущерб, причиненный государству, составил 10 000 рублей.

Еще один факт незаконного вылова биологических ресурсов установлен в Шигонском районе, где полицейскими в ходе совместных рейдов с сотрудниками Средневолжского территориального управления Росрыболовства был задержан 22-летний житель села Тайдаково. Мужчина ловил карасей на Волга около села Ольгино с помощью запрещенного орудия лова - металлической остроги. Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам составил 4 000 рублей.

Задержанные не стали отрицать своей вины и признались в содеянном. По данным сотрудников полиции, оба подозреваемых в настоящее время нигде не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Улов был изъят и возвращен в естественную среду обитания.

В отношении мужчин органами дознания возбуждены уголовные дела по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Сотрудники полиции напоминают любителям незаконной рыбалки о том, что наказание за совершение подобных противоправных деяний предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

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