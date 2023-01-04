По факту смертельного ДТП в Волжском районе возбуждено уголовное дело

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Сегодня, примерно в 16 часов 30 минут на 50 км автодороги «Самара – Большая-Черниговка» в районе н.п. Подъем-Михайловка м.р. Волжский произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновении двух грузовых автомобилей «Ивеко», «МАЗ» и легкового автомобиля «Форд».

В результате ДТП погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок.

По данному факту СУ СКР СО возбуждено уголовное дело по стаье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа с участием следователя – криминалиста следственного управления, выясняются все обстоятельства происшествия. Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Фото: прокуратура СО/СОВА