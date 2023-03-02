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По факту нападения собак на 7-летнего мальчика в Самаре возбуждено уголовное дело

2 марта 2023 21:49
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В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

27 февраля во дворе дома, расположенного в Советском районе, стая бездомных собак напала на 7-летнего мальчика.

По версии следствия это произошло из-за ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта, заключенного между департаментом городского хозяйства и экологии Самары и ООО «Добрые люди», на оказание услуг по организации деятельности по общению с бродячими собаками в городе.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

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