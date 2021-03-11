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Первую процедуру банкротства в отношении Коркунова — реструктуризацию долгов — суд ввел в сентябре.
Основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрея Коркунова признали банкротом
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Основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрея Коркунова признали банкротом

11 марта 2021 21:52
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Первую процедуру банкротства в отношении Коркунова — реструктуризацию долгов — суд ввел в сентябре.

Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера Анкор Банка Андрея Коркунова банкротом. Открыта процедура реализации его имущества, передают "Известия". Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел в графе «Информация о принятом судебном акте».

Первую процедуру банкротства в отношении Коркунова — реструктуризацию долгов — суд ввел в сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поданному от лица Анкор Банка. Тогда в реестр требований кредиторов бизнесмена была включена его задолженность перед банком по двум займам в размере 1,9 млн рублей, сообщает «РИА Новости».

Как заявил в суде представитель Коркунова, у его доверителя достаточно имущества для удовлетворения требований банка, но бизнесмен находится за рубежом и у него возникают трудности «с коммуникацией со своими кредиторами».

В ходе реструктуризации долгов Коркунову было предъявлено еще три требования. Требование ФНС в размере примерно 6 тыс. рублей включено в реестр, рассмотрение требования министерства земельных и имущественных отношений Татарстана на 607 млн рублей пока отложено, а производство по требованию Анкор Банка на 5,9 млрд рублей приостановлено.

В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал Анкор Банк банкротом. В марте 2020 года АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц банка.

Согласно информации ЦБ, по состоянию на март 2015 года, доля Коркунова в Анкор Банке составляла 49,79%.

В 2007–2009 годах Коркунов продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, которая работала под брендом «Коркунов». В 2007 году 60% бизнеса купила американская Wrigley за $300 млн, а остальную часть бизнеса приобрела кондитерская корпорация Mars, которая в 2008 году купила Wrigley почти за $23 млрд.

После выхода из шоколадного бизнеса Коркунов начал специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса и в 2008 году приобрел казанский Татэкобанк (в 2009-м переименован в Анкор Банк Сбережений). Совет директоров банка бизнесмен возглавил лично.

 

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков/"Известия"

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