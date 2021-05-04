На границе с Казахстаном таможенниками выявлено 20 тонн санкционных польских яблок

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В результате взаимодействия мобильной группы Самарской таможни и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области было остановлено грузовое автотранспортное средство, следовавшее из Казахстана. В грузовом отсеке перевозились 20 тонн яблок.

При проверке груза сотрудниками таможни были выявлены следы срыва маркировки на коробках с фруктами. На коробках имелись также следы перемаркировки, а на нескольких поддонах осталась маркировка «PL», что свидетельствует о стране происхождения яблок – Польша.

Товар был передан в Россельхознадзор по Оренбургской области для дополнительной проверки. В результате проверки было установлено, что страной происхождения выявленных яблок является Польша. Товар изъят и уничтожен Россельхознадзором по Оренбургской области в установленном порядке, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни