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На границе с Казахстаном таможенниками выявлено 20 тонн санкционных польских яблок

4 мая 2021 14:49
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Товар изъят и уничтожен.

В результате взаимодействия мобильной группы Самарской таможни и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области было остановлено грузовое автотранспортное средство, следовавшее из Казахстана. В грузовом отсеке перевозились 20 тонн яблок. 

При проверке груза сотрудниками таможни были выявлены следы срыва маркировки на коробках с фруктами. На коробках имелись также следы перемаркировки, а на нескольких поддонах осталась маркировка «PL», что свидетельствует о стране происхождения яблок – Польша.   

Товар был передан в Россельхознадзор по Оренбургской области для дополнительной проверки. В результате проверки было установлено, что страной происхождения выявленных яблок  является Польша. Товар изъят и уничтожен Россельхознадзором по Оренбургской области в установленном порядке, передает пресс-служба Самарской таможни.

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

 

Теги: польские яблоки таможня

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