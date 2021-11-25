На «Безымянском рынке» Самары изъято и уничтожено 3087,8 кг мясной продукции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно 30 волонтеров помогают жителям региона вызвать медицинского работника на дом, записаться на прием к специалисту и на вакцинацию.
В медицинском колледже им. Н. Ляпиной открылся филиал Единого контакт-центра
"За" проголосовал 341 парламентарий, "против" — 55, еще двое воздержались.
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина, пойманного с тушей лося
Это вдвое сократило время оформления страховки. 
Сервис билайн запустил идентификацию через «Мобильный ID» для «АльфаСтрахования»
На заседании комиссии были подведены промежуточные итоги реализации государственных программ и проектов в сфере строительства, обсуждались планы на ближайшие годы.
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ
Клиент принципиально не оплачивал коммунальные платежи с 2019 года
«ЭнергосбыТ Плюс»: приставы конфисковали BMW X5 у неплательщика за тепло
"Очень важно, чтобы наши дети выросли здоровыми, сознательными, настоящими патриотами нашей Родины".
В регионе завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021»
Восстановили кромки существующего покрытия, обновили нижний и верхний слои дорожной одежды. 
В Большеглушицком районе на школьном маршруте усилили безопасность дорожного движения
Мероприятия направлены на укрепление пассажирской дисциплины во время поездок в общественном транспорте.
В Самаре прошел рейд «Зайцев нет» и проверка соблюдения масочного режима
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.6
0.23
EUR 83.68
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На «Безымянском рынке» Самары изъято и уничтожено 3087,8 кг мясной продукции

25 ноября 2021 14:37
198
На данную продукцию ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют.

Управлением Россельхознадзора на территории «Безымянского рынка» Самары изъято и уничтожено 3087,8 кг мясной продукции.

При проведении совместных мероприятий с ОЭБиПК Самары на территории рынка «Безымянский» на улице Калинина, в подсобном помещении рынка в морозильной камере было обнаружено мясо говядины – 1374,7 кг., мясо баранины – 300,8 кг., мясо свинины – 1278,5 кг., субпродукты – 133,8 кг. (всего мясной продукции - 3087,8 кг.) принадлежащее ИП.

На данную продукцию ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют. Таким образом продукция не отвечает требованиям безопасности. 

На основании Федерального Закона РФ от 02.01. 2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10. 2020 № 1612, за соблюдением ветеринарного законодательства вся небезопасная продукция направлена на уничтожение.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
201
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
231
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
229
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
267
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
24 ноября 2021  19:33
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
619
Весь список