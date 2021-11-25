На «Безымянском рынке» Самары изъято и уничтожено 3087,8 кг мясной продукции

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Управлением Россельхознадзора на территории «Безымянского рынка» Самары изъято и уничтожено 3087,8 кг мясной продукции.

При проведении совместных мероприятий с ОЭБиПК Самары на территории рынка «Безымянский» на улице Калинина, в подсобном помещении рынка в морозильной камере было обнаружено мясо говядины – 1374,7 кг., мясо баранины – 300,8 кг., мясо свинины – 1278,5 кг., субпродукты – 133,8 кг. (всего мясной продукции - 3087,8 кг.) принадлежащее ИП.

На данную продукцию ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют. Таким образом продукция не отвечает требованиям безопасности.

На основании Федерального Закона РФ от 02.01. 2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10. 2020 № 1612, за соблюдением ветеринарного законодательства вся небезопасная продукция направлена на уничтожение.

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