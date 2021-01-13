Мужчина незаконно вырубил 94 крупных сосны в Шигонском лесничестве

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В Дежурную часть отделения полиции Сызрани от главного лесничего Шигонского лесничества поступило сообщение, что в полезащитной полосе в 800 метрах от села Камышенка обнаружена вырубка сырорастущей хвойной древесины.

По указанному в сообщении адресу была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили пеньки срубленных деревьев и часть спиленных стволов, которые предполагаемый злоумышленник не успел вывезти.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 37-летний предприниматель из Сызрани. По данным оперативников, мужчина в период с июня по сентябрь 2020 года осуществил незаконную вырубку 94 сырорастущих деревьев породы «сосна». Часть незаконно срубленной древесины он уже успел вывезти и переработать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области