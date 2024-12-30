Минский суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии

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Минский городской суд заочно признал виновным стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и приговорил его к шести годам колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.

Суд постановил признать виновным фигуранта дела по трем статьям Уголовного кодекса - "публичное оскорбление президента Белоруссии", "умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды", "клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления".

Комиссаренко, который находится за пределами Белоруссии, в стране грозит шесть лет лишения свободы.

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