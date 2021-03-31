Инспекторы ГИБДД Самары нашли водителя, который управлял автомобилем с маленьким ребенком  у себя на коленях

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В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет в одной из социальных групп, созданной жителями Самары для профилактики правонарушений в области дорожного движения, полицейскими выявлен пост с фотографиями, на которых водитель, управляя транспортным средством, держал у себя на коленях маленького ребенка.

Установлено, что 26 марта, вечером, на ул. Революционной в Самаре водитель автомобиля, отец девочки 2020 года рождения, по просьбе матери ребенка, посадил малышку на колени, чем допустил нарушение требований к перевозке пассажиров.

Благодаря помощи администрации паблика, личность водителя автомобиля 1992 года рождения установлена сотрудниками полиции.

31 марта сотрудники Госавтоинспекции вызвали жителя Самары на рассмотрение административного правонарушения и привлекли к ответственности, в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД СО.