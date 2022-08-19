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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что расследование проводит УВД по ЮВАО. "Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей", - добавил он.

Позже Минздрав РФ сообщил, что Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом ведомства, поскольку эта должность упразднена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков