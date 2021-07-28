Два самарца осуждены за незаконное проведение азартных игр

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Установлено, что в июле 2020 года два самарца организовали незаконное проведении азартных игр в нежилом помещении на улице Победы в Промышленном районе Самары.

Один из них осуществлял организаторские функции, а именно: предоставлял нежилое помещение с установленным в нем игровым оборудованием и необходимым программным обеспечением для незаконного проведения азартных игр через «Интернет», а также контролировал деятельность игрового клуба. В обязанности второго входило непосредственное проведение азартных игр за деньги.

Каждому из них назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Фото: СУ СК СО