Девушку в Нижнем Новгороде арестовали за пропаганду ЛГБТ*

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Жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к 5 суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания - пять суток административного ареста - на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ*, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ)", - сообщили агентству в суде.

Собеседница агентства уточнила, что девушка носила в общественном месте серьги с цветами радуги.

Ранее ряд Telegram-каналов разместил снятое в местном кафе видео с девушкой с сережками с изображением радуги. Сообщается, что вскоре после этого девушку вызвали в полицию и составили протокол о демонстрации экстремистской символики.

Как передает РБК, сережки девушки сделаны в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. В суде так и не определили, какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики экстремистской организации он имел, рассказал правозащитному центру «Эгида» адвокат девушки.



«Никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов. Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным», — добавил юрист.



* Запрещенное в России экстремистское движение.