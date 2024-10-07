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Дело о взятках в отношении экс-замминистра транспорта Самарской области направили в суд

7 октября 2024 17:22
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Бывший и. о. замминистра транспорта и автомобильных дорог региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Бывший и. о. замминистра транспорта и автомобильных дорог региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, он в период с мая 2021-го по январь 2022-го получил от представителя бизнеса строительные материалы и услуги на сумму более 1,5 млн рублей для благоустройства участка, оформленного на сына.

За вознаграждение бывший чиновник делился сведениями с контрагентами о будущих госконтрактах для обеспечения конкурентного преимущества при подготовке документации.

В скором времени судьбу подозреваемого решит Волжский районный суд, сообщает СОВА.

 

Фото:  pxhere.com

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