Дело о взятках в отношении экс-замминистра транспорта Самарской области направили в суд

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Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Бывший и. о. замминистра транспорта и автомобильных дорог региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, он в период с мая 2021-го по январь 2022-го получил от представителя бизнеса строительные материалы и услуги на сумму более 1,5 млн рублей для благоустройства участка, оформленного на сына.

За вознаграждение бывший чиновник делился сведениями с контрагентами о будущих госконтрактах для обеспечения конкурентного преимущества при подготовке документации.

В скором времени судьбу подозреваемого решит Волжский районный суд, сообщает СОВА.

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