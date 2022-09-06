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Бывший сотрудник УФСИН СО признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков

6 сентября 2022 16:19
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Суд приговорил бывшего сотрудника ФСИН к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и лишением специального звания.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОСБ УФСИН России по Самарской области  и УНК ГУ МВД России по Самарской области.

"По версии следствия, в феврале 2021 года у осужденного возник умысел на приобретение наркотических средств для их последующего сбыта в целях личного обогащения. В целях реализации задуманного он посредством одного из мессенджеров вступил в преступный сговор с ранее незнакомыми ему лицами, после чего они совместно разработали план действий. Согласно распределенным преступным ролям осужденный получал информацию о месте расположения тайника с наркотическими средствами, а также сведения об их количестве и инструкции по фасовке и упаковке, после чего выступал в роли сбытчика запрещенных веществ посредством «тайниковых закладок». За совершение указанных противоправных действий бывший сотрудник ФКУ УК УФСИН России по Самарской области должен был получить незаконное денежное вознаграждение в виде части средств, полученных от реализации запрещенных веществ", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Осужденный обратился к ранее знакомой местной жительнице, предложив принять участие в совершении преступления. Её роль заключалась в непосредственной фасовке и хранении наркотических средств до их сбыта, для чего были заранее закуплены весы, перчатки и полимерные пакеты.

В мае 2021 года осужденный посредством сети «Интернет» приобрел наркотические средства общей массой более 3 килограмм 500 грамм (в том числе марихуана, гашиш), которые извлек из тайника, расположенного в Красноглинском районе Самарской области, после чего его сообщница расфасовала их более чем в 300 свертков для последующей реализации. Далее, осужденный разместил указанные наркотические средства в тайники-закладки, расположенные в районе улицы Алма-Атинской города Самары. Довести свой преступный умысел до конца осужденные не смогли, так как были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Судом бывший сотрудник ФКУ УК УФСИН России по Самарской области и его знакомая признаны виновными в совершении указанного преступления.

Суд приговорил бывшего сотрудника ФСИН к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и лишением специального звания, а женщину - к 6 годам и 6 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

Фото:   СУ СКР СО

 

Фото:   СУ СКР СО

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