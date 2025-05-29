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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки медобеспечения ребенка-инвалида в Самаре

29 мая 2025 17:09
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В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

К Председателю СК России А.И. Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратился житель города Самары по вопросу нарушения прав его девятилетнего сына-инвалида. Мальчик, страдающий заболеваниями, на постоянной основе нуждается в приеме лекарственного препарата, инъекции которого проводятся один раз в шесть недель. Несмотря на то, что процедура запланирована на начало июня текущего года, закупка жизненно необходимого медикамента до настоящего времени не осуществлена. Заявитель опасается, что прерывание терапии может значительно ухудшить состояние ребенка. 

В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Владимировичу Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.  

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