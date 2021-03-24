15 мигрантов незаконно зарегистрировал в своей квартире житель Кинеля

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По данным полицейских, житель Кинеля с ноября 2019 года незаконно поставил на миграционный учет 15 иностранных граждан по месту своей регистрации в квартире многоэтажного дома. В дальнейшем он не собирался предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признал вину в содеянном в полном объеме, и пояснил, что получил за услугу деньги.

Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото из открытых источников