Жители Самарской области теперь могут записаться к врачу через госпаблики в соцсетях

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Звонить в регистратуру или приходить в поликлинику, чтобы записаться на прием к врачу, – это прошлый век. Теперь сделать это можно быстро и комфортно, не выходя из привычной соцсети «ВКонтакте». Здесь появилось новое мини-приложение «Госуслуги».

Чтобы воспользоваться им, необходимо перейти в любой госпаблик региона, например, в сообщество поликлиники или больницы, в галерее виджетов выбрать «Госуслуги», авторизоваться. После этого пользователь автоматически возвращается в мини-приложение. Чтобы получить талон на прием к врачу, необходимо выбрать вкладку «Здоровье» — запись к врачу».

В мобильном варианте мини-приложение «Госуслуги» можно найти в разделе «Сервисы» по поиску.

Удобно, что скачивать приложение не нужно. Данные пользователя не передаются соцсети и хранятся на Госуслугах.

В мини-приложении «Госуслуги» в ВК также доступны сервисы «Образование» — запись ребенка в кружки или секции» и «Авто» — предъявление документов, допуск к управлению авто и проверка его данных».

Госпаблики, или официальные сообщества госучреждений, созданы для удобства пользователей. В них люди могут получать не только госуслуги, но и гарантированно достоверную и актуальную информацию. Официальные страницы в соцсети отмечены синей галочкой и значком «Госорганизация». Это важно, чтобы не подписаться на фейковый аккаунт.

Систему госпабликов в социальных сетях разрабатывает Центр управления регионом Самарской области. Так как самая популярная среди россиян соцсеть – ВКонтакте, то именно в ней создается экосистема госпабликов. Специалисты ЦУР также проводят обучение администраторов официальных сообществ и оценивают качество контента по нескольким критериям: оформление, контентная политика, живой язык, фото и видео, вовлеченность и обратная связь.

В регионе создано 2660 госпабликов. В совокупности на них подписано почти 3 млн человек. С прошлого года создание официальных сообществ для органов власти и государственных учреждений - требование законодательства.