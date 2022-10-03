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Законодательные новшества, вступающие в силу с октября

3 октября 2022 09:42
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Законодательные новшества, вступающие в силу с октября

Продать машину без расторжения договора ОСАГО и введение ежемесячной доплаты участникам Великой Отечественной войны — эти и другие нововведения вступают в силу с 1 октября.

Теперь продать машину можно без расторжения договора ОСАГО. Для этого необходимо в письменной форме сообщить страховой компании о смене владельца транспорта.

С 1 октября участники Великой Отечественной войны будут каждый месяц получать поддержку в 15 процентов от назначенной пенсии. А тем, кто трудился в Росгвардии, противопожарной службе, прокуратуре, следственном комитете и теперь получает пособие за выслугу лет, отменят доплату в 19 процентов. Но повысят сумму, в зависимости от которой назначается пенсия.

Центробанк для сокращения числа введенных в заблуждение рекламными обещаниями вкладчиков обяжет кредитные организации указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора, а также на сайтах и в любых точках продаж.

В микроэлектронике вводится балльная система, которая призвана стимулировать использование отечественных деталей при ее разработке. От их количества будет решаться, признавать ли технику российской. Этот статус влияет на возможность участия товара в госзакупках, сообщает Смотрим.

Теги: Акценты В центре внимания

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