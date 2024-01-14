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Правительство региона уточнило, что причиной «снижения температуры подачи теплоносителя» стала авария на Новомосковской ГРЭС.
В Тульской области город Новомосковск остался без тепла
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В Тульской области город Новомосковск остался без тепла

14 января 2024 21:36
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Правительство региона уточнило, что причиной «снижения температуры подачи теплоносителя» стала авария на Новомосковской ГРЭС.

372 дома остались без отопления в Новомосковске Тульской области. Тепла также нет в 16 детских садах, 10 школах и одной больнице. Правительство региона уточнило, что причиной «снижения температуры подачи теплоносителя» стала авария на Новомосковской ГРЭС. Сейчас ситуация с теплоснабжением стабилизирована, пишет «Газета.Ru», со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

Вечером 14 января правительство Тульской области в Telegram-канале сообщило, что ситуация с отоплением в Новомосковске стабилизирована.

«Задействованы резервные источники подачи тепла», — говорится в заявлении.

 

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