В Тульской области город Новомосковск остался без тепла

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372 дома остались без отопления в Новомосковске Тульской области. Тепла также нет в 16 детских садах, 10 школах и одной больнице. Правительство региона уточнило, что причиной «снижения температуры подачи теплоносителя» стала авария на Новомосковской ГРЭС. Сейчас ситуация с теплоснабжением стабилизирована, пишет «Газета.Ru», со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

Вечером 14 января правительство Тульской области в Telegram-канале сообщило, что ситуация с отоплением в Новомосковске стабилизирована.

«Задействованы резервные источники подачи тепла», — говорится в заявлении.