Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 апреля

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С апреля 2025 года в России вступает в силу новый закон, требующий от детей мигрантов наличия знаний русского языка для поступления в школы. Также начнут действовать новые методы противодействия телефонным мошенникам. Основные изменения в российском законодательстве озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. <...> Это важно как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», — уточнил Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что подобные меры призваны улучшить образовательный процесс и интеграцию детей мигрантов.

Кроме того, начнет действовать инициатива о введении ограничений на приобретение SIM-карт, зарегистрированных на одного человека. Это должно помочь снизить количество телефонных мошенников, считают в Госдуме. Также запланированы изменения в работе детских лагерей, где вводится единая программа воспитательной работы для формирования духовно-нравственных ценностей у детей, пишет Ура.ру.

Введение требований к знанию русского языка для детей мигрантов перед зачислением в школы обусловлено низким уровнем образовательной интеграции среди несовершеннолетних мигрантов в России. Согласно данным МВД, из почти 800 тысяч детей-мигрантов только четверть посещают учебные заведения, что вызывает обеспокоенность в обществе и среди законодателей.