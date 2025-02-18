Водителей предупредили об изменениях в госрегистрации авто с 1 марта

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С 1 марта начнут действовать обновления в правилах госрегистрации автомобилей. Они затронут многие аспекты, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

Один из самых важных моментов — отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке авто на учет. Прежде это являлось необходимым условием для регистрационных действий.

"Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность — управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность", — предупредила адвокат.

Также с марта можно будет снять с учета автомобиль, находящийся в угоне. Это избавит владельцев от уплаты транспортного налога и упростит процесс прекращения права собственности, пишет РИА Новости.