Владельцев магазинов призвали заменить вывески с иностранными названиями на русскоязычные

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Владельцам магазинов и предприятий незамедлительно следует заменить вывески с иностранными названиями на русскоязычные. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сославшись на недавно принятый закон о защите русского языка.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, принятие этого закона стало необходимым шагом для сохранения национальной идентичности. Он подчеркнул, что на улицах российских городов преобладают вывески и наименования на иностранных языках, что, по его мнению, негативно влияет на культурную среду.

Володин также напомнил, что подобные меры уже реализованы в нескольких городах страны, среди которых Краснодар, Ярославль и Магнитогорск. В этих муниципалитетах предприниматели начали заменять англоязычные вывески на русские аналоги еще до вступления закона в силу.

Закон о защите русского языка был принят 24 июня. Некоторые его положения уже вступили в силу, остальные начнут действовать позже. С 1 марта 2026 года информация на вывесках должна размещаться на русском языке, при желании допускается дублирование на других языках. В рекламе запрещено использование иностранных слов, а названия жилых комплексов должны оформляться кириллицей, за исключением фирменных наименований, пишет Ура.ру.